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***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.05.2023 19:37
***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2023
Karar Sayısı
46294
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

   TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" (II-14.1) TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
İlişikte sunduğumuz Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" Tebliği uyarınca düzenlenmiş 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Güzide Meltem Kökden - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkanı
Sadrettin Yurtsever - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
Hakan Aran - Genel Müdür
      
Gamze Yalçın - Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149210


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Yarım 4.576 4.661 45,00  
Çeyrek 2.281 2.323 29,00  
Gümüş.Ons 25,65 25,67 0,11  
Gümüş Gr. 16,10 16,11 0,08  
B. Petrol 76,88 76,88 -0,13  
Seans Raporu 18:00
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