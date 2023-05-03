***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
03.05.2023 16:38
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 22.07.2013 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca Global Medium Term Note (GMTN) programı kurulduğu duyurulmuştu.
Bankamızın GMTN programı kapsamında aşağıda detayları bulunan ihraç ile ilgili tertip ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmış olup, söz konusu belgeye ilişikte yer verilmiştir.
ISIN: XS2619499895
İHRAÇ TARİHİ: 04.05.2023
VADE: 08.05.2024
DÖVİZ CİNSİ: İngiliz Sterlini
NOMİNAL TUTAR: 23.750.000
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146345
BIST
16:564.465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -41,43
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
16:5619,4734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
16:5621,5285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1199
|Açılış
|: 22,2900
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|Önceki Kapanış
|: 21,8700
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21,5620
En Düşük
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16:561.261,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.261,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler16:56
|INTEM
|77,00
|10.476.728
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|59.449.493
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|25.531.807
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,99
|64.422.944
|% 9,22
|
|ISMEN
|45,40
|158.495.478
|% 8,87
|
|CRDFA
|3,42
|21.948.272
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|74.075.684
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|35.382.898
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|91.279.177
|% -10,00
|
|PAMEL
|180,00
|13.495.263
|% -10,00
|
|EUPWR
|81,75
|7.505.240.702
|% 3,55
|
|THYAO
|127,60
|3.688.098.096
|% 1,03
|
|EREGL
|31,44
|2.141.991.554
|% -2,48
|
|KOZAL
|16,61
|1.970.436.088
|% -6,74
|
|TUPRS
|67,15
|1.951.577.306
|% 2,75
|
|KOZAL
|16,61
|1.970.436.088
|% -6,74
|
|EKGYO
|5,61
|649.724.753
|% -2,43
|
|EUPWR
|81,75
|7.505.240.702
|% 3,55
|
|YKBNK
|9,30
|832.741.434
|% -0,53
|
|ISCTR
|10,73
|763.280.234
|% 0,19
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4690
|19,4734
|% 0,06
|
|Euro
|21,5177
|21,5285
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,2787
|24,4005
|% 0,36
|
|Frank
|21,8352
|21,9668
|% 0,64
|
|Riyal
|5,1756
|5,2016
|% 0,04
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|-1,66
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|1,51
|
|Cumhuriyet
|9.103
|9.241
|148,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.471
|4.561
|-50,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.287
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,82
|15,84
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,00
|73,00
|-2,32
|