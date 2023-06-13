***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
13.06.2023 14:31
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 22.07.2013 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca Global Medium Term Note (GMTN) programı kurulduğu duyurulmuştu.
Bankamızın GMTN programı kapsamında aşağıda detayları bulunan ihraç ile ilgili tertip ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmış olup, söz konusu belgeye ilişikte yer verilmiştir.
ISIN: XS2637057261
İHRAÇ TARİHİ: 14.06.2023
VADE: 14.09.2023
DÖVİZ CİNSİ: İngiliz Sterlini
NOMİNAL TUTAR: 29.900.000
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158287
BIST
17:575.441
En Düşük
|Değişim
|: -2,65%
|| -148,11
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5723,6478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0353
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5725,5746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2198
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:571.483,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,74
|Açılış
|: 1.483,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:55
|METUR
|5,17
|55.385.412
|% 10,00
|
|VKFYO
|17,38
|31.852.908
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.003.196
|% 9,98
|
|BURCE
|188,10
|105.031.001
|% -10,00
|
|PENTA
|25,10
|1.342.554.472
|% -9,97
|
|CASA
|128,50
|423.225
|% -9,95
|
|SASA
|56,45
|6.725.732.364
|% -9,82
|
|KERVN
|0,83
|1.401.719
|% -8,79
|
|THYAO
|179,20
|7.678.075.334
|% -2,24
|
|SASA
|56,45
|6.725.732.364
|% -9,82
|
|EREGL
|37,66
|4.168.223.870
|% -0,74
|
|KRDMD
|21,96
|3.729.875.878
|% 2,81
|
|AKBNK
|18,15
|3.388.175.002
|% 0,39
|
|EKGYO
|7,48
|2.149.424.664
|% -3,23
|
|YKBNK
|11,83
|3.108.349.757
|% -0,08
|
|ISCTR
|13,07
|2.510.586.428
|% -0,23
|
|AKBNK
|18,15
|3.388.175.002
|% 0,39
|
|KRDMD
|21,96
|3.729.875.878
|% 2,81
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6367
|23,6537
|% 0,17
|
|Euro
|25,5505
|25,5867
|% 0,91
|
|Sterlin
|29,6800
|29,8288
|% 0,73
|
|Frank
|26,0044
|26,1610
|% 0,46
|
|Riyal
|6,2811
|6,3126
|% 0,03
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-4,42
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.835
|4.913
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.417
|2.456
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|2,66
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem