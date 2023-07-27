***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.07.2023 12:06
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 22.07.2013 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca Global Medium Term Note (GMTN) programı kurulduğu duyurulmuştu.
Bankamızın GMTN programı kapsamında aşağıda detayları bulunan ihraç ile ilgili tertip ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmış olup, söz konusu belgeye ilişikte yer verilmiştir.
ISIN: XS2658516732
İHRAÇ TARİHİ: 28.07.2023
VADE: 29.07.2024
DÖVİZ CİNSİ: İngiliz Sterlini
NOMİNAL TUTAR: 23.552.000
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175742
BIST
'
13:586.814
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 70,05
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.842
13:5826,9578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0508
|Açılış
|: 26,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
13:5830,0507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1972
|Açılış
|: 30,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,7097
13:581.712,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.712,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.701,70
BIST En Aktif Hisseler13:53
|CVKMD
|255,20
|655.529.725
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|118.889.252
|% 10,00
|
|KTLEV
|32,56
|135.370.659
|% 10,00
|
|ZEDUR
|73,20
|42.189.357
|% 9,99
|
|GSDHO
|4,96
|171.275.052
|% 9,98
|
|PENTA
|27,18
|956.136.645
|% -10,00
|
|EUYO
|11,79
|8.647.261
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|5.713.941
|% -9,99
|
|FORTE
|73,00
|164.689.652
|% -5,93
|
|EKIZ
|23,18
|957.671
|% -4,14
|
|KOZAL
|29,44
|6.944.315.949
|% 4,99
|
|YKBNK
|12,99
|4.507.192.128
|% 2,04
|
|CANTE
|18,80
|4.350.690.296
|% 6,58
|
|KOZAA
|63,80
|4.001.001.225
|% 5,11
|
|THYAO
|224,10
|3.886.634.685
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,99
|4.507.192.128
|% 2,04
|
|EKGYO
|8,47
|2.217.406.261
|% 1,80
|
|CANTE
|18,80
|4.350.690.296
|% 6,58
|
|KOZAL
|29,44
|6.944.315.949
|% 4,99
|
|ODAS
|11,29
|1.811.374.353
|% 4,15
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9517
|26,9572
|% 0,19
|
|Euro
|30,0254
|30,0497
|% 0,66
|
|Sterlin
|34,8442
|35,0190
|% 0,35
|
|Frank
|31,3525
|31,5413
|% 0,68
|
|Riyal
|7,1680
|7,2040
|% 0,20
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|4,03
|
|Altın Gr.
|1.712
|1.713
|6,08
|
|Cumhuriyet
|11.402
|11.574
|25,00
|
|Tam
|11.154
|11.229
|-26,00
|
|Yarım
|5.568
|5.640
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.820
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|21,68
|21,70
|0,11
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|0,42
|