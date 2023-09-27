***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 22.07.2013 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca Global Medium Term Note (GMTN) programı kurulduğu duyurulmuştu.Bankamızın GMTN programı kapsamında aşağıda detayları bulunan ihraç ile ilgili tertip ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmış olup, söz konusu belgeye ilişikte yer verilmiştir.ISIN: XS2696749386TÜRÜ: Sürdürülebilir TahvilİHRAÇ TARİHİ: 28.09.2023VADE: 30.09.2024DÖVİZ CİNSİ: İngiliz SterliniNOMİNAL TUTAR: 27.239.000Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197655BIST