***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.11.2023 10:01
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 22.07.2013 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca Global Medium Term Note (GMTN) programı kurulduğu duyurulmuştu. Bankamızın GMTN programı kapsamında aşağıda detayları bulunan ihraç ile ilgili tertip ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmış olup, söz konusu belgeye ilişikte yer verilmiştir.
ISIN:
XS2726251312
TÜRÜ: Sürdürülebilir Tahvil İHRAÇ TARİHİ: 27.11.2023 VADE: 28.11.2024 DÖVİZ CİNSİ: İngiliz Sterlini NOMİNAL TUTAR: 23.867.000 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220144
BIST
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10:298.067
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 107,16
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.073
10:2928,9230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0644
|Açılış
|: 28,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8400
|
28,9230
En Düşük
28,8162
10:2931,6905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0848
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4200
|
31,8136
En Düşük
31,5383
10:291.868,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,54
|Açılış
|: 1.868,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler10:26
|BINHO
|221,20
|25.444.415
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|173.553.293
|% 10,00
|
|KLNMA
|51,15
|1.082.999
|% 10,00
|
|ATATP
|116,90
|110.166.577
|% 9,97
|
|MARKA
|33,54
|347.273
|% 9,97
|
|DAPGM
|50,40
|22.049.143
|% -10,00
|
|KSTUR
|2.020,00
|521.160
|% -6,91
|
|AVTUR
|8,23
|1.170.940
|% -6,90
|
|LINK
|215,00
|11.986.559
|% -5,66
|
|QNBFL
|948,00
|694.884
|% -4,96
|
|THYAO
|260,50
|1.540.414.912
|% 0,29
|
|ISCTR
|21,94
|1.117.174.958
|% 3,20
|
|YKBNK
|18,55
|641.296.822
|% 4,10
|
|TUPRS
|152,50
|472.598.008
|% 1,33
|
|ASTOR
|116,50
|412.678.207
|% 1,39
|
|ISCTR
|21,94
|1.117.174.958
|% 3,20
|
|EKGYO
|7,49
|280.219.964
|% 2,32
|
|YKBNK
|18,55
|641.296.822
|% 4,10
|
|VAKBN
|15,09
|234.803.419
|% 1,28
|
|TSKB
|7,50
|107.293.968
|% 1,08
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8848
|28,9352
|% 0,27
|
|Euro
|31,6766
|31,6905
|% 0,27
|
|Sterlin
|36,3639
|36,5463
|% 0,22
|
|Frank
|32,6819
|32,8788
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6839
|7,7224
|% 0,15
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,67
|% 0,66
|
|Platin
|937,44
|938,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.075,54
|1.081,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,05
|80,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.010,47
|2.010,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:26
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10:42YKBNK
Yüzde 4.43 oranında artışla 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 170, 164 adet işlem
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10:40
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10:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 1 artarak (% 1.08 ) 7, 055
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10:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BINHO, EKOS, KLNMA, BIOEN, ORCAY, ATATP, MARKA