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***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

27.11.2023 10:01
***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 22.07.2013 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca Global Medium Term Note (GMTN) programı kurulduğu duyurulmuştu. Bankamızın GMTN programı kapsamında aşağıda detayları  bulunan ihraç ile ilgili tertip ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmış olup, söz konusu belgeye ilişikte yer verilmiştir.
ISIN:   
XS2726251312
TÜRÜ: Sürdürülebilir Tahvil İHRAÇ TARİHİ: 27.11.2023 VADE: 28.11.2024 DÖVİZ CİNSİ: İngiliz Sterlini NOMİNAL TUTAR: 23.867.000 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan  bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları 
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220144


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