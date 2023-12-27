***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.12.2023 15:37
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
İlgi: 22.07.2013 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca Global Medium Term Note (GMTN) programı kurulduğu duyurulmuştu. Bankamızın GMTN programı kapsamında aşağıda detayları bulunan ihraçlar ile ilgili tertip ihraç belgeleri SPK tarafından onaylanmış olup, söz konusu belgeye ilişikte yer verilmiştir. ISIN: XS2741791631
TÜRÜ: Sürdürülebilir Tahvil
İHRAÇ TARİHİ: 28.12.2023
VADE: 30
.12.2024
DÖVİZ CİNSİ: İngiliz Sterlini
NOMİNAL TUTAR: 19.000
.000
ISIN: XS2741791557
TÜRÜ: Sürdürülebilir Tahvil İHRAÇ TARİHİ: 28.12.2023
VADE: 06.01.2026
DÖVİZ CİNSİ: İngiliz Sterlini NOMİNAL TUTAR: 30.200.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229718
BIST
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15:577.340
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 40,52
|Açılış
|: 7.282
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|Önceki Kapanış
|: 7.299
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7.215
En Yüksek
7.344
15:5729,4050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1325
|Açılış
|: 29,4250
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|Önceki Kapanış
|: 29,3700
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29,4058
En Düşük
29,0967
15:5732,5594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2196
|Açılış
|: 32,4500
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|Önceki Kapanış
|: 32,2500
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32,5727
En Düşük
32,1313
15:571.953,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 16,28
|Açılış
|: 1.953,71
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|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
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1.957,08
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler15:57
|MIATK
|31,68
|343.474.836
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|26.539.873
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,46
|670.837
|% 10,00
|
|QNBFL
|764,50
|4.437.818
|% 10,00
|
|TARKM
|490,25
|438.598.665
|% 9,98
|
|KUYAS
|44,28
|5.937.549
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|18.675.011
|% -9,98
|
|EMNIS
|80,25
|1.512.513
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|274.089.176
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|558.382.639
|% -9,95
|
|THYAO
|227,70
|3.394.879.392
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,31
|2.643.461.084
|% -3,26
|
|AKBNK
|36,18
|2.584.041.159
|% -3,98
|
|EREGL
|41,24
|2.214.692.331
|% 1,68
|
|TUPRS
|146,20
|2.168.046.192
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,89
|962.977.199
|% 0,73
|
|YKBNK
|19,31
|2.643.461.084
|% -3,26
|
|ISCTR
|22,36
|2.093.703.356
|% 0,27
|
|MRGYO
|4,53
|359.937.919
|% 9,42
|
|AKBNK
|36,18
|2.584.041.159
|% -3,98
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4002
|29,4050
|% 0,45
|
|Euro
|32,5509
|32,5594
|% 0,68
|
|Sterlin
|37,3294
|37,5166
|% 0,99
|
|Frank
|34,3074
|34,5140
|% 0,90
|
|Riyal
|7,8160
|7,8552
|% 0,90
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,10
|% 0,66
|
|Platin
|976,46
|978,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.188,89
|1.192,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,35
|80,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,62
|2.067,01
|% 0,66
|