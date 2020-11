***ISKUR* *RYSAS* *HALKB* *BALAT* *KORDS* *MARTI* *HEKTS* *FMIZP* *TTRAK* *DEVA* *DARDL* *MERIT* *YBTAS* *FRIGO* *ALCTL* *HUBVC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU









***ISKUR******RYSAS******HALKB******BALAT******KORDS******MARTI******HEKTS******FMIZP******TTRAK******DEVA******DARDL******MERIT******YBTAS******FRIGO******ALCTL******HUBVC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BALAT, FMIZP, HUBVC, MARTI, MERIT, RYSAS, YBTAS, ALCTL, DARDL, DEVA, FRIGO, HEKTS, ISKUR, KORDS, HALKB, TTRAKSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BALAT 1 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E DÜNYANUR YÜKSEL 1.344,000FMIZP 2 FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON VE PIM ÜRETIM TESISLERI A.S. E FEDERAL MOGUL POWERTRAIN OTOMOTIV A.S. 713.839,500HUBVC 3 HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E VOLKAN YAZGI 9.000,000MARTI 4 MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. E UFUK OGUL 106.100,000MERIT 5 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E METE EMIN GÜN 636,250RYSAS 6 REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S. E VOLKAN YAZGI 19.375,000YBTAS 7 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAMIL OCAK 0,160YBTAS 8 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAMIL OCAK 0,800ALCTL 9 ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. E VOLKAN YAZGI 9.000,000DARDL 10 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. E VOLKAN YAZGI 100.000,000DEVA 11 DEVA HOLDİNG A.Ş. E VOLKAN YAZGI 21.777,000FRIGO 12 FRIGO PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E VOLKAN YAZGI 31.573,950HEKTS 13 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. E VOLKAN YAZGI 1.826,000ISKUR 14 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KURUCU E VOLKAN YAZGI 1,000KORDS 15 KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. E VOLKAN YAZGI 1.496,000HALKB 16 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. E VOLKAN YAZGI 1,000TTRAK 17 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. E VOLKAN YAZGI 5.600,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887800BIST