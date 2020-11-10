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***ISKUR* *RYSAS* *HALKB* *BALAT* *KORDS* *MARTI* *HEKTS* *FMIZP* *TTRAK* *DEVA* *DARDL* *MERIT* *YBTAS* *FRIGO* *ALCTL* *HUBVC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

10.11.2020 17:54
GÜNCEL HABERLER



***ISKUR******RYSAS******HALKB******BALAT******KORDS******MARTI******HEKTS******FMIZP******TTRAK******DEVA******DARDL******MERIT******YBTAS******FRIGO******ALCTL******HUBVC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BALAT, FMIZP, HUBVC, MARTI, MERIT, RYSAS, YBTAS, ALCTL, DARDL, DEVA, FRIGO, HEKTS, ISKUR, KORDS, HALKB, TTRAK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BALAT 1 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E DÜNYANUR YÜKSEL 1.344,000
FMIZP 2 FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON VE PIM ÜRETIM TESISLERI A.S. E FEDERAL MOGUL POWERTRAIN OTOMOTIV A.S. 713.839,500
HUBVC 3 HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E VOLKAN YAZGI 9.000,000
MARTI 4 MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. E UFUK OGUL 106.100,000
MERIT 5 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E METE EMIN GÜN 636,250
RYSAS 6 REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S. E VOLKAN YAZGI 19.375,000
YBTAS 7 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAMIL OCAK 0,160
YBTAS 8 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAMIL OCAK 0,800
ALCTL 9 ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. E VOLKAN YAZGI 9.000,000
DARDL 10 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. E VOLKAN YAZGI 100.000,000
DEVA 11 DEVA HOLDİNG A.Ş. E VOLKAN YAZGI 21.777,000
FRIGO 12 FRIGO PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E VOLKAN YAZGI 31.573,950
HEKTS 13 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. E VOLKAN YAZGI 1.826,000
ISKUR 14 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KURUCU E VOLKAN YAZGI 1,000
KORDS 15 KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. E VOLKAN YAZGI 1.496,000
HALKB 16 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. E VOLKAN YAZGI 1,000
TTRAK 17 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. E VOLKAN YAZGI 5.600,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887800


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DIRIT 3,63 2.242.981 % 10,00  
ALCAR 154,00 44.154.737 % 10,00  
YBTAS 18.478,90 901.274 % 10,00  
SEKUR 11,00 3.326.205 % 10,00  
TKURU 323,60 12.997.152 % 9,99  
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Altın Ons 1.883 1.883 17,70  
Altın Gr. 493 493 10,42  
Cumhuriyet 3.295 3.345 26,00  
Tam 3.279 3.364 18,21  
Yarım 1.585 1.627 8,81  
Çeyrek 795 814 4,40  
Gümüş.Ons 24,37 24,41 0,21  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,13  
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