***ISKUR* *TTRAK* *ISCTR* *ISBTR* *ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.04.2024 09:02
***ISKUR******TTRAK******ISCTR******ISBTR******ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TTRAK]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISATR.E Pay Başına Brüt Temettü: 6,84932 TL Teorik Fiyat: 1724453,151 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISBTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5343496 TL Teorik Fiyat: 458991,966 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISCTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2890582 TL Teorik Fiyat: 11,101 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISKUR.E Pay Başına Brüt Temettü: 3,8712733 TL Teorik Fiyat: 6999996,129 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TTRAK.E Pay Başına Brüt Temettü: 62,9578969 TL Teorik Fiyat: 925,042 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264650
BIST