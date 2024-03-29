***ISKUR* *TTRAK* *ISCTR* *ISBTR* *ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
29.03.2024 17:11
***ISKUR******TTRAK******ISCTR******ISBTR******ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TTRAK
01.04.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
IS BANKASI ISATR 6,84932 6,164388
IS BANKASI ISBTR 0,5343496 0,4809146
IS BANKASI ISCTR 0,2890582 0,2601523
IS BANKASI ISKUR 3,8712733 3,4841459
TURK TRAKTOR TTRAK 62,9578969 56,6621072
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264356
BIST