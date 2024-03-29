***ISKUR* *TTRAK* *ISCTR* *ISBTR* *ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ISKUR******TTRAK******ISCTR******ISBTR******ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TTRAK01.04.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaIS BANKASI ISATR 6,84932 6,164388IS BANKASI ISBTR 0,5343496 0,4809146IS BANKASI ISCTR 0,2890582 0,2601523IS BANKASI ISKUR 3,8712733 3,4841459TURK TRAKTOR TTRAK 62,9578969 56,6621072Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264356BIST