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***ISMEN* *ADGYO* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

13.09.2023 12:01
***ISMEN* *ADGYO* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka


***ISMEN******ADGYO******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
fiyat tespit raporuna ilişkin görüş ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194382


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BIST En Aktif Hisseler13:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EBEBK 74,80 40.973.046 % 10,00  
BURCE 122,10 62.558.192 % 10,00  
ISKUR 1.771.561,00 3.543.122 % 10,00  
ISBTR 164.767,10 1.812.438 % 10,00  
QNBFB 183,70 6.603.648 % 10,00  
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13:10 Alış Satış %  
Dolar 26,9419 26,9472 % 0,39  
Euro 28,9340 28,9451 % 0,09  
Sterlin 33,4681 33,6359 % 0,01  
Frank 30,0434 30,2244 % 0,08  
Riyal 7,1603 7,1962 % 0,28  
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13:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 -2,30  
Altın Gr. 1.655 1.655 1,86  
Cumhuriyet 11.277 11.448 15,00  
Tam 11.036 11.103 -54,00  
Yarım 5.535 5.575 -27,00  
Çeyrek 2.759 2.787 -14,00  
Gümüş.Ons 22,87 22,90 -0,18  
Gümüş Gr. 19,81 19,83 -0,11  
B. Petrol 92,56 92,56 0,50  
Seans Raporu 13:10
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