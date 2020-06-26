***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.06.2020 09:18
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 6 adet varant 26 Haziran 2020 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** IZIHD.V, IZIHE.V, IZIHF.V, IZITG.V, IZITH.V, IZITI.V ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853033
BIST
12:10115.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 1.007,97
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
12:106,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
12:107,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
12:10388,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 388,62
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|78.721.204
|% 9,94
|
|SARKY
|6,89
|26.084.162
|% 9,71
|
|VKFYO
|2,73
|3.508.385
|% 9,64
|
|AYEN
|5,28
|125.176.951
|% 8,87
|
|AKSUE
|11,91
|23.242.116
|% 7,69
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|YKGYO
|4,01
|47.399.567
|% -4,98
|
|GUBRF
|26,44
|120.107.559
|% -4,89
|
|GLRYH
|11,86
|6.831.367
|% -4,05
|
|ISFIN
|4,18
|597.346.297
|% 3,47
|
|KRDMD
|3,08
|460.113.259
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,62
|290.890.027
|% 0,62
|
|ODAS
|2,33
|245.853.449
|% 2,19
|
|THYAO
|12,55
|220.916.517
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,62
|290.890.027
|% 0,62
|
|KRDMD
|3,08
|460.113.259
|% 2,33
|
|ISFIN
|4,18
|597.346.297
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,43
|156.366.741
|% -1,38
|
|ODAS
|2,33
|245.853.449
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4835
|8,5260
|% -0,05
|
|Frank
|7,2084
|7,2518
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-0,48
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.538
|-1,90
|
|Tam
|2.594
|2.605
|-1,90
|
|Yarım
|1.260
|1.274
|-1,00
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|0,57
|
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