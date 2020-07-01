***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.07.2020 11:04
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı İş Yatırım (IYM) olan DAX'a dayalı varant sıraları, piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatılmıştır. Varant sıraları, Piyasa yapıcının ilgili sıraların açılma talebini Borsaya bildirmesi sonrasında yapılacak bir duyuru ile yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853680
BIST
13:54115.636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -888,29
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:546,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8573
En Düşük
6,8445
13:547,6781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0199
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6744
13:54392,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,34
|Açılış
|: 392,80
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.266.129
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|112.098.992
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.582.916
|% 9,97
|
|VKGYO
|2,98
|196.839.485
|% 9,96
|
|TRGYO
|3,66
|76.800.400
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,27
|560.918
|% -6,62
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|GLRYH
|13,37
|9.304.795
|% -5,11
|
|RTALB
|33,26
|32.152.261
|% -4,92
|
|EKIZ
|9,75
|578.911
|% -4,79
|
|KRDMD
|3,24
|1.328.546.456
|% -0,31
|
|ASELS
|32,86
|983.923.351
|% 1,17
|
|THYAO
|12,29
|781.445.393
|% -1,84
|
|GARAN
|8,34
|761.850.306
|% -1,42
|
|ODAS
|2,58
|723.896.274
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,24
|1.328.546.456
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,02
|684.581.621
|% -1,46
|
|ODAS
|2,58
|723.896.274
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,50
|324.350.523
|% 3,45
|
|DOHOL
|2,20
|415.285.991
|% 4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4814
|8,5239
|% 0,08
|
|Frank
|7,2041
|7,2475
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|0,40
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,26
|
|Cumhuriyet
|2.611
|2.650
|25,00
|
|Tam
|2.622
|2.635
|10,80
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|5,30
|
|Çeyrek
|637
|645
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,03
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|1,01
|