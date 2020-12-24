***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.12.2020 09:21
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (IYM) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894314
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894688
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
0
En Düşük
0
18:057,6407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6551
En Düşük
7,6240
18:059,3385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0083
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3489
En Düşük
9,2931
18:05461,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,17
|Açılış
|: 461,21
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
462,08
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|31,90
|6.258.694
|% 4,93
|
|TSPOR
|4,45
|96.973.213
|% 0,00
|
|KAREL
|21,04
|83.368.021
|% 0,00
|
|TAVHL
|20,64
|281.818.900
|% 0,00
|
|TTKOM
|8,33
|130.522.503
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,45
|96.973.213
|% 0,00
|
|KAREL
|21,04
|83.368.021
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 0,00
|
|TAVHL
|20,64
|281.818.900
|% 0,00
|
|TTKOM
|8,33
|130.522.503
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 0,00
|
|GARAN
|9,96
|1.598.583.386
|% 0,00
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|900.023.773
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|756.584.097
|% 0,00
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,05
|580.073.919
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6391
|7,6407
|% 0,00
|
|Euro
|9,3267
|9,3385
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,3230
|10,3747
|% 0,32
|
|Frank
|8,5697
|8,6214
|% -0,02
|
|Riyal
|2,0305
|2,0407
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|3,70
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,80
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|0,05
|
|B. Petrol
|51,48
|51,48
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:57TSGYO
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17:56SANKO
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17:55AKMGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 68.25 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 508 adet işlem
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17:53EMKEL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem