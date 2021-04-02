***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.04.2021 09:22
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (IYM) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922526
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922744
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
0
En Düşük
0
18:058,0537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0519
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,1260
En Düşük
8,0139
18:059,5059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0847
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,5962
En Düşük
9,4730
18:05449,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,22
|Açılış
|: 449,76
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
448,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0435
|8,0537
|% -0,64
|
|Euro
|9,4793
|9,5059
|% -0,88
|
|Sterlin
|11,1264
|11,1822
|% -0,50
|
|Frank
|8,5263
|8,5777
|% -0,55
|
|Riyal
|2,1428
|2,1536
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|6,33
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|