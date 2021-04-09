***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.04.2021 09:24
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 232 adet varant 9 Nisan 2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: ***IZIKH.V, IZIKI.V, IZIKJ.V, IZIKK.V, IZIYK.V, IZIYL.V, IZIYM.V, IZIYN.V, IBILB.V, IBILC.V, IBILD.V, IBILE.V, IBIYA.V, IBIYB.V, IBIYC.V, IBIYD.V, ABIKK.V, ABIKL.V, ABIKM.V, ABIKN.V, ABIVK.V, ABIVL.V, ABIVM.V, ABIVN.V, GRINN.V, GRINO.V, GRIOA.V, GRIOB.V, GRIQO.V, GRIQP.V, GRIQR.V, GRIQS.V, VBIKM.V, VBIKN.V, VBIKO.V, VBILA.V, VBIVM.V, VBIVN.V, VBIVO.V, VBIYA.V, TKIKH.V, TKIKI.V, TKIKJ.V, TKIKK.V, TKIVH.V, TKIVI.V, TKIVJ.V, TKIVK.V, TEIGC.V, TEIGD.V, TEIGE.V, TEIGF.V, TEIRK.V, TEIRL.V, TEIRM.V, TEIRN.V, YBIKG.V, YBIKH.V, YBIKI.V, YBIKJ.V, YBIVK.V, YBIVL.V, YBIVM.V,YBIVN.V, HBIKH.V, HBIKI.V, HBIKJ.V, HBIKK.V, HBIVH.V, HBIVI.V, HBIVJ.V, HBIVK.V, KDIAA.V, KDIAB.V, KDIAC.V, KDIAD.V, KDIPY.V, KDIPZ.V, KDIRP.V, KDIRR.V, PEIMJ.V, PEIMK.V, PEIML.V, PEIMM.V, PEIZJ.V, PEIZK.V, PEIZL.V, PEIZM.V, BIIBB.V, BIIBC.V, BIIBD.V, BIIBE.V, BIISP.V, BIISR.V, BIISS.V, BIIST.V, ASIKC.V, ASIKD.V, ASIKE.V, ASIKF.V, ASIVC.V, ASIVD.V, ASIVE.V, ASIVF.V, TLIDC.V, TLIDD.V, TLIDE.V, TLIDF.V, TLIUU.V, TLIUV.V, TLIUY.V, TLIUZ.V, SSIAI.V, SSIAJ.V, SSIAK.V, SSIAL.V, SSIRS.V, SSIRT.V, SSIRU.V, SSIRV.V, TPIJH.V, TPIJI.V, TPIJJ.V, TPIJK.V, TPIUH.V, TPIUI.V, TPIUJ.V, TPIUK.V, ARIFJ.V, ARIFK.V, ARIFL.V, ARIFM.V, ARIRF.V, ARIRG.V, ARIRH.V, ARIRI.V, EGIKC.V, EGIKD.V, EGIKE.V, EGIKF.V, EGIVC.V, EGIVD.V, EGIVE.V, EGIVF.V, EDIJB.V, EDIJC.V, EDIJD.V, EDIJE.V, EDIUM.V, EDIUN.V, EDIUO.V, EDIVA.V, KHIJM.V, KHIJN.V, KHIJO.V, KHIKA.V, KHIUM.V, KHIUN.V, KHIUO.V, KHIVA.V, SBIJA.V, SBIJB.V, SBIJC.V, SBIJD.V, SBIUA.V, SBIUB.V, SBIUC.V, SBIUD.V, EXIHD.V, EXIHE.V, EXIHF.V, EXIHG.V, EXISO.V, EXITA.V, EXITB.V, EXITC.V, UDIKI.V, UDIKJ.V, UDIKK.V, UDIKL.V, UDIYE.V, UDIYF.V, UDIYG.V, UDIYH.V, ALIFL.V, ALIFM.V, ALIFN.V, ALIFO.V, ALIRH.V, ALIRI.V, ALIRJ.V, ALIRK.V, AGIIJ.V, AGIIK.V, AGIIL.V, AGIIM.V, AGIUE.V, AGIUF.V, AGIUG.V, AGIUH.V, DAIGJ.V, DAIGK.V, DAIGL.V, DAIGM.V, DAISF.V, DAISG.V, DAISH.V, DAISI.V, DJIAE.V, DJIAF.V, DJIAG.V, DJIAH.V, DJIPU.V, DJIPV.V, DJIPY.V, DJIPZ.V, SPIAE.V, SPIAF.V, SPIAG.V, SPIAH.V, SPIPU.V, SPIPV.V, SPIPY.V, SPIPZ.V, PBIHL.V, PBIHM.V, PBIHN.V, PBIHO.V, PBITH.V, PBITI.V, PBITJ.V, PBITK.V***
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BIST