***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.07.2021 09:07
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (IYM) yaptığı, dayanağı PAMUK olan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı 05 Temmuz 2021 tarihinde (1 gün süre ile) geçici olarak işleme kapatılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946022
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
0
En Düşük
0
18:058,6648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0148
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6935
En Düşük
8,6573
18:0510,2885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0098
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3368
En Düşük
10,2698
18:05498,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 498,57
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
499,97
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEDTR
|30,80
|8.483.922
|% 0,00
|
|MEDTR
|30,80
|8.483.922
|% 0,00
|
|MEDTR
|30,80
|8.483.922
|% 0,00
|
|MEDTR
|30,80
|8.483.922
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6611
|8,6648
|% -0,17
|
|Euro
|10,2690
|10,2885
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9728
|12,0329
|% 0,03
|
|Frank
|9,3743
|9,4308
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3081
|2,3197
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-1,20
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,54
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,02
|
|B. Petrol
|76,26
|76,26
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de