***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.09.2021 09:28
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (IYM) yaptığı, dayanağı PAMUK olan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı 06 Eylül 2021 tarihinde (1 gün süre ile) geçici olarak işleme kapatılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961866
BIST
10:211.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,14
|Açılış
|: 1.470
|
|Önceki Kapanış
|: 1.469
|
1.476
En Düşük
1.470
10:218,2928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0118
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2900
|
8,3316
En Düşük
8,2714
10:219,8457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0486
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9103
En Düşük
9,8292
10:21487,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,00
|Açılış
|: 487,17
|
|Önceki Kapanış
|: 488,17
|
489,43
En Düşük
485,91
BIST En Aktif Hisseler10:21
|OYLUM
|4,84
|3.535.499
|% 10,00
|
|YEOTK
|24,20
|478.821
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,16
|7.579.489
|% 9,94
|
|AKYHO
|2,70
|24.410.505
|% 9,76
|
|EGEPO
|7,29
|160.069.062
|% 9,62
|
|ISBIR
|88,80
|1.438.649
|% -9,98
|
|FRIGO
|18,06
|5.672.771
|% -4,95
|
|VKING
|6,54
|193.434
|% -4,80
|
|CIMSA
|26,18
|27.673.328
|% -3,54
|
|SNKRN
|26,00
|153.608
|% -3,20
|
|EGEPO
|7,29
|160.069.062
|% 9,62
|
|GARAN
|9,88
|150.463.789
|% 0,61
|
|SASA
|28,60
|84.256.883
|% 0,70
|
|THYAO
|12,87
|77.085.405
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,64
|62.101.827
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,64
|62.101.827
|% 1,15
|
|EGEPO
|7,29
|160.069.062
|% 9,62
|
|MARTI
|2,14
|41.978.462
|% 3,38
|
|YYAPI
|1,38
|24.795.952
|% 9,52
|
|MRGYO
|1,12
|18.420.467
|% 0,90
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2896
|8,2928
|% -0,14
|
|Euro
|9,8411
|9,8457
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,4536
|11,5111
|% -0,23
|
|Frank
|9,0245
|9,0788
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2055
|2,2166
|% -0,10
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-1,47
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|10,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|30,98
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|14,99
|
|Çeyrek
|779
|796
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,00
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|-0,57
|