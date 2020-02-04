***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
04.02.2020 17:29
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFISMD52050
Nominal Değer (TL)
34.810.000
Vade Başlangıç Tarihi
04/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/02/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
05/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817007
BIST
17:35122.112
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 2.869,49
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.123
En Düşük
120.159
17:355,9717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0136
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
17:356,5955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0244
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
17:35300,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -3,39
|Açılış
|: 300,04
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
299,74
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|88,55
|31.950.318
|% 15,00
|
|UFUK
|5,49
|187.883
|% 8,28
|
|QNBFB
|60,00
|1.265.760
|% 5,54
|
|SAFKR
|2,32
|789.820
|% 5,45
|
|SALIX
|7,78
|41.761
|% 5,14
|
|DERAS
|3,99
|15.154.810
|% -0,75
|
|FORMT
|2,60
|52.135
|% 0,00
|
|AGHOL
|19,55
|14.419.784
|% 0,62
|
|ENJSA
|8,46
|52.076.571
|% 1,08
|
|IDEAS
|3,27
|96.765
|% 1,24
|
|AKBNK
|8,59
|230.606.945
|% 3,00
|
|AFYON
|7,51
|101.729.233
|% 2,46
|
|AKENR
|1,29
|41.846.882
|% 4,03
|
|AEFES
|25,54
|15.178.537
|% 0,39
|
|ADANA
|9,52
|9.108.557
|% 0,21
|
|AKENR
|1,29
|41.846.882
|% 4,03
|
|AKBNK
|8,59
|230.606.945
|% 3,00
|
|AFYON
|7,51
|101.729.233
|% 2,46
|
|ALARK
|6,29
|33.736.404
|% 1,94
|
|ADNAC
|2,27
|8.315.147
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7575
|7,7964
|% 0,08
|
|Frank
|6,1409
|6,1779
|% -0,45
|
|Riyal
|1,5881
|1,5961
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.562
|-14,56
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-22,02
|
|Yarım
|957
|982
|-10,65
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,33
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|0,04
|
Seans Raporu
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17:48XU100
Endeks 121, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 3 üstünde . İşlem hacmi 11, 421.00 milyon TL de
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17:46RYSAS
Yüzde 10.72 oranında artışla 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 518, 328 adet işlem
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17:45PGSUS
Yüzde 5.99 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 275, 723 adet işlem
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17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2664, 21 artarak (% 2.36 ) 115, 591