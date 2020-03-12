***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
12.03.2020 15:31
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFISMD62026
Nominal Değer (TL)
12.065.000
Vade Başlangıç Tarihi
12/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/03/2020
Vadesi (Gün)
90
İtfa Tarihi
10/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827479
BIST
16:3494.041
En Yüksek
|Değişim
|: -6,86%
|| -6.924,93
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
94.014
16:346,2707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0604
|Açılış
|: 6,2610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2713
En Düşük
6,2064
16:347,0449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0432
|Açılış
|: 7,0220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:34322,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -3,78
|Açılış
|: 323,25
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
322,89
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|30.561.392
|% 20,00
|
|SELEC
|8,52
|162.421.472
|% 15,45
|
|VKING
|3,91
|8.378.028
|% 15,00
|
|PINSU
|2,57
|20.969.779
|% 8,44
|
|SEYKM
|10,18
|1.309.091
|% 5,49
|
|OSTIM
|1,28
|20.900.319
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|57.526.819
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|10.625.885
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.279.961
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.169.893
|% -20,00
|
|ASELS
|24,52
|741.144.391
|% -6,27
|
|THYAO
|8,76
|500.944.079
|% -8,84
|
|GARAN
|8,75
|329.815.861
|% -8,66
|
|ECILC
|4,17
|302.223.015
|% 4,51
|
|MGROS
|20,70
|265.342.390
|% -9,92
|
|IHLGM
|0,92
|154.038.728
|% -17,86
|
|ODAS
|1,34
|167.641.613
|% -16,77
|
|CEMAS
|0,74
|72.675.950
|% -19,57
|
|KARSN
|1,35
|123.003.043
|% -12,34
|
|ADESE
|1,08
|107.224.046
|% -18,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9031
|7,9428
|% -0,45
|
|Frank
|6,6355
|6,6755
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6639
|1,6722
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|-45,89
|
|Altın Gr.
|323
|323
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.136
|2.191
|-43,41
|
|Yarım
|1.032
|1.060
|-21,00
|
|Çeyrek
|518
|530
|-10,50
|
|Gümüş.Ons
|15,96
|15,99
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,12
|
|B. Petrol
|33,14
|33,14
|-2,65
|