***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.03.2020 16:34
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
TEIYP.V
Sözleşme No
0A11C882000D9804
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/03/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826247
BIST
16:32103.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 400,81
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:326,1339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0129
|Açılış
|: 6,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:326,9785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0513
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:32327,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -4,60
|Açılış
|: 327,22
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|7.523.756
|% 14,73
|
|DOKTA
|25,18
|18.869.312
|% 13,42
|
|HATEK
|8,66
|22.234.396
|% 10,32
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.384
|% 9,80
|
|OYAYO
|5,62
|877.608
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,77
|4.864.690
|% -9,23
|
|TGSAS
|4,19
|3.493.903
|% -8,91
|
|SAFKR
|3,51
|1.984.309
|% -7,87
|
|IHEVA
|3,56
|21.808.027
|% -7,77
|
|THYAO
|10,47
|898.607.613
|% 0,87
|
|ASELS
|27,34
|839.644.113
|% -1,51
|
|GARAN
|9,52
|542.141.359
|% 3,70
|
|YKBNK
|2,38
|364.791.454
|% 3,93
|
|ODAS
|1,84
|226.726.907
|% -1,60
|
|YKBNK
|2,38
|364.791.454
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,24
|191.415.880
|% -1,59
|
|ODAS
|1,84
|226.726.907
|% -1,60
|
|KARSN
|1,63
|149.369.373
|% -1,81
|
|EKGYO
|1,34
|118.773.470
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9646
|8,0046
|% -0,88
|
|Frank
|6,5592
|6,5987
|% -0,79
|
|Riyal
|1,6289
|1,6371
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-19,40
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|2.174
|2.207
|-7,00
|
|Tam
|2.163
|2.217
|-6,01
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|-2,91
|
|Çeyrek
|524
|536
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,26
|37,26
|2,90
|