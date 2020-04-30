***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.04.2020 12:48
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
PGIHI.V
Sözleşme No
0A18F4820002BA54, 0A18F4820002BBB5, 0A18F4820002BBB6, 0A18F4820002BBB8
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/04/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841510
BIST
14:12101.772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 176,18
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
14:126,9875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0378
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
14:127,6004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0411
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
14:12384,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,88
|Açılış
|: 384,59
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|17.126.199
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.243.325
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|21.990.894
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|18.298.635
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.127.946
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.157.054
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PINSU
|7,03
|17.438.228
|% -9,99
|
|GARAN
|8,45
|796.145.498
|% 0,48
|
|THYAO
|10,70
|380.590.639
|% 0,75
|
|PETKM
|3,60
|341.046.714
|% 0,00
|
|ASELS
|27,48
|337.279.584
|% 0,29
|
|AFYON
|2,67
|276.499.129
|% 5,12
|
|ADESE
|1,51
|188.311.357
|% -1,95
|
|AFYON
|2,67
|276.499.129
|% 5,12
|
|PETKM
|3,60
|341.046.714
|% 0,00
|
|GARAN
|8,45
|796.145.498
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,08
|94.972.072
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7061
|8,7498
|% 0,76
|
|Frank
|7,1646
|7,2077
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8544
|1,8637
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|0,63
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,51
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.527
|14,50
|
|Tam
|2.534
|2.589
|14,80
|
|Yarım
|1.235
|1.265
|7,20
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|26,09
|26,09
|1,87
|
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