***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.06.2020 10:52
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
ALIYU.V
Sözleşme No
0A1D98410002E214 0A1D98410002EB09 0A1D98410002DC97 0A1D98410002E1FC 0A1D98410002E1FF 0A1D98410002E200 0A1D98410002D910 0A1D98410002D911 0A1D98410002DC95 0A1D98410002DC96
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/06/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848441
BIST
12:56108.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.133,23
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
12:566,7783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0317
|Açılış
|: 6,8070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7636
12:567,5703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
12:56378,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,99
|Açılış
|: 378,94
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
378,24
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|19.056.436
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|34.363
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|559.579
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|65.801
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.442
|% 9,95
|
|RTALB
|21,02
|56.411.567
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.790.015
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|RAYSG
|5,72
|7.037.395
|% -5,92
|
|ULUUN
|8,47
|22.619.661
|% -4,62
|
|ASELS
|32,86
|736.056.438
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,69
|527.778.142
|% 4,97
|
|GARAN
|8,08
|512.386.801
|% 1,00
|
|THYAO
|12,69
|357.274.334
|% -0,55
|
|TUPRS
|90,55
|258.090.198
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,69
|527.778.142
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,29
|106.894.023
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,41
|185.991.238
|% 1,26
|
|KRDMD
|2,59
|199.800.400
|% -0,77
|
|MNDRS
|2,57
|173.775.251
|% 9,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4881
|8,5307
|% 0,11
|
|Frank
|7,0237
|7,0660
|% -0,47
|
|Riyal
|1,7991
|1,8081
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-1,65
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.495
|-14,20
|
|Tam
|2.529
|2.560
|-22,20
|
|Yarım
|1.234
|1.257
|-7,10
|
|Çeyrek
|617
|627
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,99
|