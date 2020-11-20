***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.11.2020 14:56
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
ABIIO.V
Sözleşme No
0A35A4C10002F159
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/11/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889361
BIST
16:171.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 10,84
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.328
En Düşük
1.316
16:177,6323
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0824
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,6348
En Düşük
7,5178
16:179,0529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0806
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,0670
En Düşük
8,9136
16:17458,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,01
|Açılış
|: 458,06
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
458,67
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler16:17
|KONYA
|980,40
|29.900.835
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|291.368
|% 10,00
|
|BMELK
|24,86
|2.509.545
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.391.175
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|300.106
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.089.888
|% -9,92
|
|OZRDN
|8,72
|355.008
|% -7,72
|
|ETILR
|4,60
|636.271
|% -6,12
|
|ATSYH
|5,00
|404.181
|% -5,48
|
|SKTAS
|5,20
|104.918.120
|% -4,41
|
|GARAN
|9,44
|3.646.834.437
|% -0,84
|
|SISE
|6,96
|1.929.768.329
|% 3,42
|
|THYAO
|11,97
|1.737.935.703
|% 2,22
|
|YKBNK
|3,07
|1.424.241.556
|% -1,29
|
|KRDMD
|4,76
|1.353.713.601
|% -2,26
|
|YKBNK
|3,07
|1.424.241.556
|% -1,29
|
|SISE
|6,96
|1.929.768.329
|% 3,42
|
|TSKB
|2,23
|432.588.756
|% 2,76
|
|SKBNK
|1,52
|281.882.604
|% 2,01
|
|THYAO
|11,97
|1.737.935.703
|% 2,22
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6279
|7,6323
|% 1,09
|
|Euro
|9,0448
|9,0529
|% 0,90
|
|Sterlin
|10,0972
|10,1479
|% 1,08
|
|Frank
|8,3404
|8,3906
|% 1,03
|
|Riyal
|2,0286
|2,0388
|% 1,11
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|0,53
|
|Altın Gr.
|458
|458
|4,79
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.097
|35,00
|
|Tam
|3.034
|3.112
|31,88
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|15,43
|
|Çeyrek
|735
|753
|7,71
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|0,07
|
|B. Petrol
|44,51
|44,51
|0,31
|