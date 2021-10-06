Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

06.10.2021 17:11



***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
CTIBJ.V
Sözleşme No
0A62A4C1000EF411 0A62A4C1000F0290 0A62A4C1000F0998
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/10/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar

 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967523


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:591.377
Değişim :  -1,09% |  -15,15
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.392 En Düşük
1.372
BIST En Aktif Hisseler16:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NUGYO 12,43 17.634.800 % 10,00  
DOBUR 26,40 3.767.186 % 10,00  
KERVN 0,88 3.823.852 % 10,00  
MERIT 15,84 528.850 % 10,00  
KTSKR 39,94 291.203.028 % 9,97  
daha fazla
16:59 Alış Satış %  
Dolar 8,8915 8,8945 % 0,29  
Euro 10,2623 10,2707 % -0,21  
Sterlin 12,0292 12,0896 % -0,12  
Frank 9,5398 9,5972 % 0,29  
Riyal 2,3645 2,3764 % 0,34  
daha fazla
16:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.760 -0,36  
Altın Gr. 502 502 0,56  
Cumhuriyet 3.330 3.381 26,00  
Tam 3.311 3.394 21,59  
Yarım 1.600 1.642 10,44  
Çeyrek 803 821 5,22  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,23  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,03  
B. Petrol 81,23 81,23 -1,33  
Seans Raporu 16:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru