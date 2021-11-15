***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.11.2021 14:11
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
ABIMI.V
Sözleşme No
0A684441000B562E 0A684441000B6BCE
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/11/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977714
BIST
15:341.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,93%
|| 64,32
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
15:3410,0146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0150
|Açılış
|: 10,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
15:3411,4689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0164
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
15:34598,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,14
|Açılış
|: 599,06
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler15:34
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.181.152.107
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|159.240.937
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|914.457.893
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|28.689.052
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|593.160.631
|% -9,84
|
|PENTA
|177,50
|20.046.805
|% -9,11
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|VAKFN
|5,96
|132.720.861
|% -6,58
|
|THYAO
|17,81
|2.381.682.088
|% -0,06
|
|PETKM
|7,87
|1.556.089.306
|% 2,88
|
|AKBNK
|6,97
|1.181.152.107
|% 9,94
|
|KRDMD
|7,73
|1.152.203.172
|% 2,93
|
|SISE
|9,92
|1.092.145.232
|% 3,77
|
|ADESE
|1,10
|593.160.631
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,23
|546.760.450
|% 6,96
|
|TSKB
|1,69
|730.225.515
|% 6,96
|
|YKBNK
|3,39
|939.517.844
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,16
|468.430.613
|% 4,85
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0082
|10,0146
|% 0,15
|
|Euro
|11,4625
|11,4689
|% 0,14
|
|Sterlin
|13,4019
|13,4691
|% 0,16
|
|Frank
|10,8353
|10,9006
|% 0,16
|
|Riyal
|2,6616
|2,6750
|% 0,13
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-4,25
|
|Altın Gr.
|599
|599
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.963
|4.023
|1,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|0,75
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|0,37
|
|Çeyrek
|956
|978
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,17
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,04
|81,04
|-1,13
|
Seans Raporu
15:34
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15:45HALKB
Yüzde 8.95 oranında artışla 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 346, 276 adet işlem
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15:43XU100
Endeks 1, 703 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 95 üstünde . İşlem hacmi 25, 982.00 milyon TL de
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15:43KLKIM
Yüzde 7.63 oranında artışla 16.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 309, 291 adet işlem
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15:40YKBNK
Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 076, 354 adet işlem
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15:39PRKAB
Yüzde 7.38 oranında artışla 38.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 037, 240 adet işlem