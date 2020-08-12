***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
12.08.2020 15:28
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
04/11/2019
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
18.400.000
Adet
176
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/08/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868330
BIST
16:441.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
16:447,2861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0815
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
16:448,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1117
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
16:44455,42
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 12,63
|Açılış
|: 455,42
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler16:44
|FADE
|3,85
|18.191.700
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|38.601.542
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.476.062
|% 9,98
|
|MRSHL
|156,60
|73.295.318
|% 9,97
|
|RTALB
|47,70
|143.370.317
|% -10,00
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|34.861.754
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|THYAO
|11,76
|2.048.957.762
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,06
|1.401.614.175
|% -0,48
|
|GARAN
|7,12
|1.401.386.318
|% 0,99
|
|KRDMD
|3,06
|1.137.592.359
|% 7,75
|
|ASELS
|17,77
|918.319.513
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,06
|1.401.614.175
|% -0,48
|
|KRDMD
|3,06
|1.137.592.359
|% 7,75
|
|GARAN
|7,12
|1.401.386.318
|% 0,99
|
|ODAS
|2,44
|471.562.939
|% 2,95
|
|THYAO
|11,76
|2.048.957.762
|% 1,29
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2786
|7,2861
|% 1,13
|
|Euro
|8,5783
|8,5944
|% 1,32
|
|Sterlin
|9,4916
|9,5392
|% 1,28
|
|Frank
|7,9763
|8,0244
|% 1,92
|
|Riyal
|1,9413
|1,9510
|% 1,36
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|25,97
|
|Altın Gr.
|456
|456
|13,25
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|3,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|5,62
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|2,72
|
|Çeyrek
|730
|747
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,31
|
|B. Petrol
|45,09
|45,09
|0,59
|