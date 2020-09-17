***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
17.09.2020 13:45
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
04/11/2019
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
26.000.000
Adet
206
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/09/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875439
BIST
16:341.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,51
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
16:347,5630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0588
|Açılış
|: 7,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
16:348,9368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0693
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9386
En Düşük
8,8040
16:34470,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,43
|Açılış
|: 470,59
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler16:34
|FMIZP
|111,10
|72.281.728
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|TKURU
|439,10
|21.868.718
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|10.147.330
|% -9,97
|
|KRDMD
|3,13
|698.451.573
|% -1,26
|
|AVOD
|4,43
|533.062.766
|% 9,65
|
|PETKM
|4,31
|419.708.737
|% -0,92
|
|JANTS
|218,00
|337.318.552
|% 5,62
|
|GARAN
|6,67
|333.797.005
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,13
|698.451.573
|% -1,26
|
|SKBNK
|1,54
|247.035.666
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,07
|162.006.510
|% -1,83
|
|AVOD
|4,43
|533.062.766
|% 9,65
|
|DOHOL
|2,26
|275.053.710
|% 2,26
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5594
|7,5630
|% 0,78
|
|Euro
|8,9293
|8,9368
|% 0,78
|
|Sterlin
|9,7058
|9,7545
|% -0,01
|
|Frank
|8,2649
|8,3147
|% 0,53
|
|Riyal
|2,0079
|2,0180
|% 0,62
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-22,02
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|-16,00
|
|Tam
|3.105
|3.182
|-15,10
|
|Yarım
|1.501
|1.539
|-7,31
|
|Çeyrek
|753
|770
|-3,65
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,13
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|-0,23
|