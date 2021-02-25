***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
25.02.2021 15:29
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
27/11/2020
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
6.000.000
Adet
48
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
26/02/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912887
BIST
15:501.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,94
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:507,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0733
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
15:508,8714
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1452
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
15:50416,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,89
|Açılış
|: 416,53
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,72
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:50
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.451.869
|% -9,94
|
|PETKM
|5,23
|1.809.608.764
|% 1,36
|
|THYAO
|13,04
|1.420.648.619
|% 1,64
|
|KOZAL
|129,10
|1.317.387.056
|% -3,30
|
|SASA
|42,10
|1.287.381.847
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.938.805
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.938.805
|% 0,00
|
|PETKM
|5,23
|1.809.608.764
|% 1,36
|
|IHLAS
|0,88
|203.993.185
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|378.608.435
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,35
|268.509.202
|% -1,46
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2385
|7,2428
|% 1,02
|
|Euro
|8,8651
|8,8714
|% 1,66
|
|Sterlin
|10,2122
|10,2634
|% 1,05
|
|Frank
|7,9628
|8,0108
|% 1,11
|
|Riyal
|1,9256
|1,9353
|% 1,03
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,79
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.771
|2.813
|3,00
|
|Tam
|2.758
|2.827
|-1,02
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-0,50
|
|Çeyrek
|669
|684
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,94
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|0,06
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|0,30
|