***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması









***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ISMEN]İlgili Fonlar []TürkçeVarantların/Sertifikaların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi27/11/2020Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanıİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Göreceği PazarYapılandırılmış Ürünler ve Fon PazarıNominal Değer (TL)29.700.000Adet224İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih19/03/2021Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919024BIST