***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
09.09.2021 16:03
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
27/11/2020
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
25.000.000
Adet
260
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
10/09/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962992
BIST
12:331.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
12:338,4275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0100
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
12:339,9852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0079
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
12:33486,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 486,98
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler12:33
|YEOTK
|35,42
|53.669.317
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.441.779
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.247.647
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.063.758
|% 9,96
|
|DITAS
|16,63
|12.161.239
|% 8,48
|
|AKSUE
|11,11
|1.308.973
|% -4,14
|
|OYLUM
|5,33
|10.805.548
|% -3,79
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|MARTI
|2,02
|13.111.384
|% -3,35
|
|TGSAS
|18,79
|8.598.604
|% -3,34
|
|GARAN
|9,62
|807.294.605
|% 0,63
|
|THYAO
|12,58
|299.041.692
|% -0,40
|
|YKBNK
|2,55
|246.593.509
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,27
|242.357.235
|% -0,82
|
|FROTO
|173,10
|182.288.968
|% 2,06
|
|YKBNK
|2,55
|246.593.509
|% -0,39
|
|GARAN
|9,62
|807.294.605
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,86
|80.980.431
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,27
|242.357.235
|% -0,82
|
|AKBNK
|5,73
|164.064.654
|% -0,17
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4222
|8,4275
|% -0,12
|
|Euro
|9,9789
|9,9852
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,6404
|11,6988
|% -0,02
|
|Frank
|9,1598
|9,2150
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2373
|2,2485
|% -0,24
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|5,84
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|-3,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-1,10
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-0,53
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,03
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|1,13
|