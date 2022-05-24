***ISMEN* *ECILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.05.2022 09:15
***ISMEN******ECILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ECILC, ISMEN]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECILC.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,292 TL Teorik Fiyat: 9,308 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISMEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,1267605 TL Teorik Fiyat: 19,373 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031933
BIST
10:372.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,12
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.380
10:3716,1390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2134
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,1390
En Düşük
15,9172
10:3717,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,2952
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,3312
En Düşük
16,8668
10:37960,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 12,05
|Açılış
|: 960,84
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
960,98
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler10:37
|KGYO
|4,76
|1.162.521
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|60.626.009
|% 9,83
|
|DITAS
|24,86
|3.627.404
|% 7,62
|
|DERHL
|7,21
|18.266.770
|% 6,50
|
|SELVA
|9,72
|4.183.527
|% -4,71
|
|PRKAB
|36,60
|53.122.851
|% -4,54
|
|EMNIS
|23,00
|101.752
|% -4,09
|
|MNDRS
|3,16
|6.962.539
|% -3,66
|
|SEYKM
|7,84
|17.713.467
|% -3,21
|
|GARAN
|15,29
|591.238.315
|% 0,79
|
|THYAO
|43,04
|501.428.438
|% 0,19
|
|SISE
|19,75
|389.188.113
|% 2,07
|
|HEKTS
|29,18
|298.820.011
|% 3,33
|
|KRDMD
|14,17
|242.791.267
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,26
|78.111.218
|% -0,79
|
|GARAN
|15,29
|591.238.315
|% 0,79
|
|YKBNK
|4,38
|137.317.617
|% -0,45
|
|HALKB
|5,20
|153.718.819
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,58
|67.621.237
|% 0,39
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1320
|16,1390
|% 1,34
|
|Euro
|17,3073
|17,3312
|% 1,73
|
|Sterlin
|20,1993
|20,3006
|% 1,10
|
|Frank
|16,6382
|16,7385
|% 1,32
|
|Riyal
|4,2771
|4,2985
|% 1,09
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|2,14
|
|Altın Gr.
|960
|960
|11,19
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,15
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,06
|