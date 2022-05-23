***ISMEN* *ECILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
23.05.2022 16:46
***ISMEN******ECILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ECILC, ISMEN
24.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ECZACIBASI ILAC ECILC 0,292 0,2628
IS Y. MEN. DEG. ISMEN 1,1267605 1,0140844
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031797
BIST
17:582.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,64
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:5815,7645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1083
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
17:5816,8200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0500
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
16,9700
En Düşük
16,8000
17:58939,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,19
|Açılış
|: 939,37
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
935,62
BIST En Aktif Hisseler17:58
|MZHLD
|47,52
|6.884.915
|% 10,00
|
|KAPLM
|72,60
|19.349.767
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.786.317
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.575.218
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.544.492
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.300.330
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,21
|27.331.131
|% -8,43
|
|IMASM
|43,00
|22.652.578
|% -8,32
|
|ORCAY
|18,23
|132.083.612
|% -7,51
|
|THYAO
|42,98
|3.432.874.391
|% 0,28
|
|GARAN
|15,33
|3.182.627.031
|% -5,66
|
|PETKM
|9,11
|2.228.425.288
|% -1,41
|
|ASELS
|23,48
|2.223.248.005
|% 3,07
|
|SISE
|19,26
|2.025.366.673
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,28
|557.484.892
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,40
|1.303.200.406
|% 1,62
|
|PETKM
|9,11
|2.228.425.288
|% -1,41
|
|KARSN
|5,77
|1.340.362.101
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,57
|534.215.748
|% -2,28
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7367
|15,7645
|% -0,68
|
|Euro
|16,8100
|16,8200
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,7576
|19,8566
|% -0,05
|
|Frank
|16,2547
|16,3527
|% 0,22
|
|Riyal
|4,1881
|4,2091
|% -0,73
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,35
|
|Altın Gr.
|936
|936
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,14
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
-
17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de