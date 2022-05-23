***ISMEN* *ECILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ISMEN******ECILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ECILC, ISMEN24.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaECZACIBASI ILAC ECILC 0,292 0,2628IS Y. MEN. DEG. ISMEN 1,1267605 1,0140844Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031797BIST