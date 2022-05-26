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***ISMEN* *ECILC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

26.05.2022 16:34
***ISMEN* *ECILC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme


***ISMEN******ECILC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ECILC, ISMEN

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAECILC91E0 ECILC Nakit Temettü Ödeme 26,28 29,2 26/05/2022 TRY
PAY SENEDİ İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TREISMD00011 ISMEN Nakit Temettü Ödeme 101,40844 112,67605 26/05/2022 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032727


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RODRG 17,60 3.796.194 % 10,00  
KARSN 6,87 3.164.355.380 % 7,34  
FENER 46,50 294.875.119 % 7,24  
KUYAS 6,28 17.045.069 % 7,17  
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Riyal 4,3138 4,3354 % -0,71  
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Altın Ons 1.853 1.854 2,82  
Altın Gr. 966 966 -6,10  
Cumhuriyet 6.470 6.567 8,00  
Tam 6.424 6.586 -7,98  
Yarım 3.105 3.186 -3,86  
Çeyrek 1.557 1.593 -1,93  
Gümüş.Ons 22,09 22,12 0,09  
Gümüş Gr. 11,51 11,52 -0,05  
B. Petrol 114 114 -0,06  
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