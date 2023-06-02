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***ISMEN* *GLBMD* *PNSUT* *ULUFA* *FSDAT* *KATVK* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

02.06.2023 17:45
***ISMEN* *GLBMD* *PNSUT* *ULUFA* *FSDAT* *KATVK* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira


***ISMEN******GLBMD******PNSUT******ULUFA******FSDAT******KATVK******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ULUFA, FSDAT, GLBMD, ISMEN, HALKB, PNSUT, KATVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFKE2312 60.000.000 02.06.2023 06.10.2023 06.06.2023
- Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. FSDAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFSDT92321 50.000.000 02.06.2023 20.09.2023 06.06.2023
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK82317 20.002.000 02.06.2023 08.08.2023 06.06.2023
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD72314 888.700.000 02.06.2023 05.07.2023 06.06.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL82337 1.040.000.000 02.06.2023 11.08.2023 06.06.2023
- Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. PNSUT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPNST82338 185.000.000 02.06.2023 18.08.2023 06.06.2023
- Katılım Varlık Kiralama A.Ş. KATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTLM92322 300.000.000 02.06.2023 21.09.2023 06.06.2023


İlgili Şirketler [ULUFA, FSDAT, GLBMD, ISMEN, HALKB, PNSUT, KATVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155747


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Tam 8.988 9.222 -57,79  
Yarım 4.404 4.520 -46,00  
Çeyrek 2.209 2.267 -23,00  
Gümüş.Ons 23,67 23,69 -0,20  
Gümüş Gr. 15,93 15,95 -0,03  
B. Petrol 75,86 75,86 1,56  
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