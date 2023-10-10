***ISMEN* *ISGSY* *ANSGR* *ISYAT* *ISFIN* *TIB* *ANHYT* *SISE* *TSKB* *ISKUR* *ISGYO* *TSGYO* *ISCTR* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bölünme
10.10.2023 18:20
***ISMEN******ISGSY******ANSGR******ISYAT******ISFIN******TIB******ANHYT******SISE******TSKB******ISKUR******ISGYO******TSGYO******ISCTR******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE, TSKB, TSGYO, ISMEN, ISGYO, ANHYT, ISFIN, ANSGR, ISYAT, ISGSY
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.08.2023
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023
Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 10.000.000.000
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 1.000
B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 29.000
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 9.999.970.000
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.10.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: 25.08.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız.
Bankamız Yönetim Kurulunun, ilgide kayıtlı özel durum açıklamamızda duyurulan, "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" hakkındaki kararı doğrultusunda, ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203951
BIST