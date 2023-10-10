***ISMEN* *ISGSY* *ANSGR* *ISYAT* *ISFIN* *TIB* *ANHYT* *SISE* *TSKB* *ISKUR* *ISGYO* *TSGYO* *ISCTR* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bölünme









***ISMEN******ISGSY******ANSGR******ISYAT******ISFIN******TIB******ANHYT******SISE******TSKB******ISKUR******ISGYO******TSGYO******ISCTR******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin SPK Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISE, TSKB, TSGYO, ISMEN, ISGYO, ANHYT, ISFIN, ANSGR, ISYAT, ISGSYYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.08.2023Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmePara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 10.000.000.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 1.000B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 29.000C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 9.999.970.000Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.10.2023Ek Açıklamalarİlgi: 25.08.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız.Bankamız Yönetim Kurulunun, ilgide kayıtlı özel durum açıklamamızda duyurulan, "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" hakkındaki kararı doğrultusunda, ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203951BIST