***ISMEN* *ISGSY* *ANSGR* *ISYAT* *ISFIN* *TIB* *ANHYT* *SISE* *TSKB* *ISKUR* *ISGYO* *TSGYO* *ISCTR* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum
27.10.2023 19:12
***ISMEN******ISGSY******ANSGR******ISYAT******ISFIN******TIB******ANHYT******SISE******TSKB******ISKUR******ISGYO******TSGYO******ISCTR******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SISE, TSKB, TSGYO, ISMEN, ISGYO, ANHYT, ISFIN, ANSGR, ISYAT, ISGSY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.08.2023 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile paylaşılmış olan, 30.06.2023 tarihli finansal tablolar üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülen iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemlerine, kısmi bölünme kapsamında payları devre konu olan yurt dışındaki bağlı ortaklıklarımızın tabi olduğu otoriteler nezdinde yürütülen süreçler için ilave zamana ihtiyaç duyulduğundan, 31.12.2023 tarihli finansal tablolar üzerinden devam edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211092
BIST