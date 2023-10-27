***ISMEN* *ISGSY* *ANSGR* *ISYAT* *ISFIN* *TIB* *ANHYT* *SISE* *TSKB* *ISKUR* *ISGYO* *TSGYO* *ISCTR* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum









***ISMEN******ISGSY******ANSGR******ISYAT******ISFIN******TIB******ANHYT******SISE******TSKB******ISKUR******ISGYO******TSGYO******ISCTR******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SISE, TSKB, TSGYO, ISMEN, ISGYO, ANHYT, ISFIN, ANSGR, ISYAT, ISGSY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 25.08.2023 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile paylaşılmış olan, 30.06.2023 tarihli finansal tablolar üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülen iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemlerine, kısmi bölünme kapsamında payları devre konu olan yurt dışındaki bağlı ortaklıklarımızın tabi olduğu otoriteler nezdinde yürütülen süreçler için ilave zamana ihtiyaç duyulduğundan, 31.12.2023 tarihli finansal tablolar üzerinden devam edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211092BIST