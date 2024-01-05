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***ISMEN* *ISGSY* *ANSGR* *ISYAT* *ISFIN* *TIB* *ANHYT* *SISE* *TSKB* *ISKUR* *ISGYO* *TSGYO* *ISCTR* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım

05.01.2024 18:16
***ISMEN* *ISGSY* *ANSGR* *ISYAT* *ISFIN* *TIB* *ANHYT* *SISE* *TSKB* *ISKUR* *ISGYO* *TSGYO* *ISCTR* *ISBTR*


***ISMEN******ISGSY******ANSGR******ISYAT******ISFIN******TIB******ANHYT******SISE******TSKB******ISKUR******ISGYO******TSGYO******ISCTR******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [ANHYT, ANSGR, ISFIN, ISGSY, ISGYO, ISMEN, ISYAT, SISE, TSGYO, TSKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarımızdan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin  paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 5 milyar TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2024 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.  Bu yetki herhangi bir taahhüt içermemekte olup hisselerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, satın alınması ve gerektiğinde satılması konularında Bankamız idari süreçleri gereği Genel Müdürlüğe yetki verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233283


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRSTL 14,19 127.986.427 % 10,00  
AYCES 715,00 130.041.514 % 10,00  
DIRIT 13,09 4.789.326 % 10,00  
DGGYO 33,22 20.160.300 % 10,00  
CVKMD 404,75 419.692.517 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,8371 29,8439 % 0,30  
Euro 32,7554 32,7686 % 0,26  
Sterlin 37,9134 38,1036 % 0,78  
Frank 35,0605 35,2717 % 0,59  
Riyal 7,9318 7,9716 % 0,28  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,34 23,36 % 0,66  
Platin 966,76 969,80 % 0,66  
Paladyum 1.049,41 1.054,12 % 0,66  
Brent Pet. 78,69 78,69 % 0,66  
Altın Ons 2.055,49 2.055,81 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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