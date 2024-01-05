***ISMEN* *ISGSY* *ANSGR* *ISYAT* *ISFIN* *TIB* *ANHYT* *SISE* *TSKB* *ISKUR* *ISGYO* *TSGYO* *ISCTR* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım









***ISMEN******ISGSY******ANSGR******ISYAT******ISFIN******TIB******ANHYT******SISE******TSKB******ISKUR******ISGYO******TSGYO******ISCTR******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [ANHYT, ANSGR, ISFIN, ISGSY, ISGYO, ISMEN, ISYAT, SISE, TSGYO, TSKB]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarımızdan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 5 milyar TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2024 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Bu yetki herhangi bir taahhüt içermemekte olup hisselerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, satın alınması ve gerektiğinde satılması konularında Bankamız idari süreçleri gereği Genel Müdürlüğe yetki verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233283BIST