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***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

16.04.2024 20:29
***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/04/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
ELÜSMARKET Ürün Piyasası Aracı Kurumu Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ve ELÜS'e dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yönelik aracılık faaliyetlerinde bulunmak.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
21.450.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.200.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00 TL
Toplam Tutar
5.200.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
24,24
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
24,24
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
24,24
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,012
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,001
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından yeni kurulacak ELÜSMARKET Ürün Piyasası Aracı Kurumu Anonim Şirketi'ne 
5.200.000 TL sermaye ile %24,24 oranında iştirak edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273166


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Platin 960,32 962,11 % 0,66  
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