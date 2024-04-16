***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/04/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıELÜSMARKET Ürün Piyasası Aracı Kurumu Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTürkiye Ürün İhtisas Borsası'nda Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ve ELÜS'e dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yönelik aracılık faaliyetlerinde bulunmak.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi21.450.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı5.200.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,00 TLToplam Tutar5.200.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)24,24Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)24,24Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)24,24Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,012İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,001Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni KuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından yeni kurulacak ELÜSMARKET Ürün Piyasası Aracı Kurumu Anonim Şirketi'ne5.200.000 TL sermaye ile %24,24 oranında iştirak edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273166BIST