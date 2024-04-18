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***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

18.04.2024 09:20
***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-


***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Yönetim kurulu başkanının adı
Ebru Özşuca
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
9 üyeden oluşan Yönetim Kurulumuzda kadın üye sayısı 4 olup, oran %44'tür.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274252


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BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUFA 15,19 91.148.427 % 3,80  
BRYAT 3.395,00 562.495.858 % 1,38  
SELEC 55,50 107.118.729 % 0,45  
TUKAS 8,08 172.026.089 % 0,00  
TUPRS 186,50 4.439.206.208 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Dolar 32,4890 32,5241 % 0,24  
Euro 34,8535 34,8837 % 0,47  
Sterlin 40,5360 40,7392 % 0,19  
Frank 35,7233 35,9024 % 0,15  
Riyal 8,6612 8,7046 % -0,01  
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18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,51 28,55 % 0,66  
Platin 942,46 943,50 % 0,66  
Paladyum 1.035,41 1.040,60 % 0,66  
Brent Pet. 87,48 87,48 % 0,66  
Altın Ons 2.377,42 2.377,78 % 0,66  
Seans Raporu 18:10
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