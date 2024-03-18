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***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.03.2024 23:59
***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin TMS 29 hükümleri uygulanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tabloları 18.03.2024 tarihinde kamuya açıklanmıştır. Bu kapsamda, 2023 yılında kamuya açıklanan ve TMS 29 hükümleri uygulanmamış finansal tablolarımız çerçevesinde yatırımcılarımıza 2023 yılının geneline ilişkin bütüncül bir bakış ve değerlendirme olanağının sağlanabilmesi amacıyla, 31.12.2023 tarihli TMS 29 hükümleri uygulanmamış ve bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal verilerimize göre Şirketimizin 2023 yılı brüt karının yıllık %88 artışla 14.220.653 bin TL, faaliyet karının yıllık %131 artışla 12.171.688 bin TL, net karının yıllık %116 artışla 9.344.228 bin TL (kontrol gücü olmayan paylar dahil 9.811.742 bin TL) gerçekleştiğini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Söz konusu verilere, Şirketimizin www.isyatirim.com.tr internet sitesinde bulunan yatırımcı sunumlarında yer verilecektir.
İşbu özel durum açıklamamız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca yapılmış olup açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.
 
   
Fatih Mehmet Yılmaz                                                Ali Hakan Kara
        
Genel Müdür Yardımcısı                 Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260061


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