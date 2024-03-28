***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.03.2024 10:48
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekteki tabloda yer alan varantların dayanak varlığının işlem gördüğü borsalar, tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde kapalı olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263604
BIST
'
14:048.990
En Düşük
|Değişim
|: 2,08%
|| 182,90
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.030
14:0432,3302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0794
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
14:0435,0918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0298
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
14:042.297,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 20,09
|Açılış
|: 2.297,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.301,18
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler14:02
|AKENR
|11,55
|438.017.379
|% 10,00
|
|MEPET
|12,87
|13.434.259
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.566.140
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|27.926.550
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|25.684.205
|% 9,98
|
|KSTUR
|5.495,00
|6.341.230
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|165.863.435
|% -9,98
|
|PEKGY
|10,30
|783.496.335
|% -9,97
|
|ENSRI
|29,98
|122.829.056
|% -9,97
|
|DESPC
|61,05
|63.798.446
|% -8,47
|
|THYAO
|292,00
|6.816.674.795
|% 3,27
|
|AGROT
|38,24
|3.341.160.867
|% -2,35
|
|ISCTR
|11,09
|2.464.783.472
|% 2,31
|
|GUBRF
|164,40
|2.388.493.125
|% -1,02
|
|TUPRS
|173,70
|2.032.777.468
|% 2,36
|
|ISCTR
|11,09
|2.464.783.472
|% 2,31
|
|ZOREN
|5,59
|806.671.642
|% 1,45
|
|AGROT
|38,24
|3.341.160.867
|% -2,35
|
|EKGYO
|9,56
|748.957.574
|% 1,38
|
|HEKTS
|17,26
|1.322.123.763
|% 5,76
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3235
|32,3304
|% 0,25
|
|Euro
|35,0655
|35,0907
|% -0,09
|
|Sterlin
|40,8759
|41,0808
|% -0,50
|
|Frank
|35,7859
|35,9653
|% -0,48
|
|Riyal
|8,6385
|8,6818
|% -0,36
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,66
|24,70
|% 0,66
|
|Platin
|900,11
|901,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,07
|1.005,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,01
|86,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.212,13
|2.212,50
|% 0,66
|