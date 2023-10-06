***ISMEN* *KARSN* *ULUFA* *EMVAR* *DEVA* *ISKMD* *HUZFA* *VAKBN* *QNBFB* *FBBNK* *TATGD* *HALKB* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira









***ISMEN******KARSN******ULUFA******EMVAR******DEVA******ISKMD******HUZFA******VAKBN******QNBFB******FBBNK******TATGD******HALKB******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ULUFA, HUZFA, HALKB, KTKVK, ISKMD, TATGD, QNBFB, VAKBN, ISMEN, KARSN, FBBNK, DEVA, EMVAR]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK22425 60.000.000 06.10.2023 09.02.2024 10.10.2023- Huzur Faktoring A.Ş. HUZFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHZRF22419 9.000.000 06.10.2023 06.02.2024 10.10.2023- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL12425 800.900.000 06.10.2023 12.01.2024 10.10.2023- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK12414 300.000.000 06.10.2023 04.01.2024 10.10.2023- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM22421 62.000.000 06.10.2023 02.02.2024 10.10.2023- Tat Gıda Sanayi A.Ş. TATGD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTATK42429 250.000.000 06.10.2023 03.04.2024 10.10.2023- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK32412 250.100.000 06.10.2023 01.03.2024 10.10.2023- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB12417 59.859.929 06.10.2023 12.01.2024 10.10.2023- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMDK2313 739.100.000 06.10.2023 06.11.2023 10.10.2023- Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. KARSN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKRSNE2419 350.000.000 06.10.2023 04.10.2024 10.10.2023- Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB3FA2313 280.000.000 02.10.2023 29.12.2023 10.10.2023- Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB3F22417 195.000.000 02.10.2023 09.02.2024 10.10.2023- Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB3F32416 54.000.000 02.10.2023 25.03.2024 10.10.2023- Deva Holding A.Ş. DEVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDEVAE2413 200.000.000 06.10.2023 04.10.2024 10.10.2023- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKE2420 150.000.000 06.10.2023 11.10.2024 10.10.2023İlgili Şirketler [ULUFA, HUZFA, HALKB, KTKVK, ISKMD, TATGD, QNBFB, VAKBN, ISMEN, KARSN, FBBNK, DEVA, EMVAR]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201123BIST