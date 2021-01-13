***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2021 13:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 93.693,98 % 0,00701 % 0,12115 % 6,86675
T. İş Bankası A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901811
BIST
14:011.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,78
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.554
14:017,4468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0076
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
14:019,0756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0284
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
14:01444,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,00
|Açılış
|: 444,00
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler13:59
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|DAGHL
|15,07
|2.160.787
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.542
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.542
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.542
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.024.803
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|176.224.006
|% -9,99
|
|LUKSK
|36,04
|3.104.789
|% -7,59
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|FORMT
|5,51
|23.399.825
|% -6,93
|
|THYAO
|13,11
|1.783.117.242
|% 1,94
|
|SISE
|7,75
|1.419.194.976
|% 1,44
|
|TKFEN
|19,00
|937.933.107
|% 2,15
|
|TCELL
|17,01
|915.930.303
|% 1,92
|
|PETKM
|5,21
|805.776.084
|% -1,51
|
|TSKB
|1,88
|523.468.035
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,44
|610.046.917
|% -0,41
|
|SISE
|7,75
|1.419.194.976
|% 1,44
|
|DOHOL
|3,69
|582.960.401
|% 4,83
|
|PETKM
|5,21
|805.776.084
|% -1,51
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4470
|7,4488
|% -0,08
|
|Euro
|9,0707
|9,0776
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,1500
|10,2009
|% -0,07
|
|Frank
|8,3481
|8,3984
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9784
|1,9883
|% -0,13
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|0,41
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.931
|3.004
|-2,56
|
|Yarım
|1.417
|1.453
|-1,24
|
|Çeyrek
|711
|727
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|56,57
|56,57
|-0,01
|