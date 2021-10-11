***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2021 16:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 4.797,63 % 0,002361 % 0,009565 % 405,19326
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.448,94 % 0,021 % 0,004882 % 23,249387
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969488
BIST
17:001.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 21,25
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.419
En Düşük
1.402
17:008,9671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
17:0010,3894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0065
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3995
En Düşük
10,3299
17:00506,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,32
|Açılış
|: 506,52
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler17:00
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.112.314
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|31.895.606
|% 9,96
|
|DOBUR
|35,12
|4.797.028
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|206.828.110
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|99.255.585
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.987.711
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|62.734.265
|% -9,96
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARAN
|9,45
|1.076.639.873
|% 1,61
|
|KRDMD
|6,76
|796.076.302
|% 5,13
|
|EREGL
|17,71
|644.489.159
|% 3,75
|
|TUPRS
|125,90
|603.603.371
|% 2,36
|
|THYAO
|14,24
|462.610.100
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,42
|327.390.211
|% 2,11
|
|KRDMD
|6,76
|796.076.302
|% 5,13
|
|GARAN
|9,45
|1.076.639.873
|% 1,61
|
|ODAS
|1,49
|141.691.134
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,80
|162.273.526
|% 1,12
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9638
|8,9671
|% -0,01
|
|Euro
|10,3857
|10,3894
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,1964
|12,2575
|% 0,18
|
|Frank
|9,6515
|9,7096
|% 0,19
|
|Riyal
|2,3831
|2,3951
|% -0,04
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|0,92
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.334
|3.418
|2,54
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,23
|
|Çeyrek
|808
|827
|0,61
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|1,83
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:12DAGI
Yüzde 6.37 oranında artışla 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 806, 420 adet işlem
-
17:11TEZOL
Yüzde 6.68 oranında artışla 14.85 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 333, 350 adet işlem
-
17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 44 artarak (% 1.76 ) 1, 526
-
17:08XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 9, 945.00 milyon TL de
-
17:07AYCES
Yüzde 4.82 oranında artışla 57.65 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 936 adet işlem