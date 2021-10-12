***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2021 14:15
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 61.233,26 % 0,040938 % 0,074728 % 182,541153
T.IŞ BANKASI A.S. 19.881,08 % 0,002189 % 0,024263 % 1.108,151392
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969754
BIST
15:391.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
15:399,0199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0187
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
15:3910,4116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0138
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
15:39508,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,17
|Açılış
|: 508,90
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler15:39
|MERIT
|23,16
|9.269.397
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|GESAN
|23,72
|204.776.879
|% 9,81
|
|EDIP
|3,81
|38.335.876
|% 9,80
|
|PRKAB
|21,30
|64.836.974
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|65.221.084
|% -9,95
|
|YEOTK
|76,95
|125.795.754
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|ERSU
|4,48
|25.640.747
|% -8,38
|
|GARAN
|9,55
|1.239.640.012
|% 1,17
|
|ASELS
|16,49
|974.419.515
|% 4,24
|
|THYAO
|14,00
|738.754.407
|% -1,41
|
|SASA
|28,04
|675.632.820
|% 0,86
|
|KRDMD
|6,84
|598.993.222
|% 0,44
|
|YKBNK
|2,43
|507.978.396
|% 0,41
|
|GARAN
|9,55
|1.239.640.012
|% 1,17
|
|ODAS
|1,49
|136.538.647
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,84
|598.993.222
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,79
|141.495.674
|% 0,00
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0181
|9,0199
|% 0,21
|
|Euro
|10,4082
|10,4116
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,2356
|12,2970
|% 0,29
|
|Frank
|9,6554
|9,7136
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3975
|2,4095
|% 0,20
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|1,36
|
|Altın Gr.
|508
|508
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.374
|3.425
|23,00
|
|Tam
|3.353
|3.438
|17,98
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|8,69
|
|Çeyrek
|813
|831
|4,35
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|-0,26
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 64 artarak (% 0.24 ) 1, 526
-
15:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, ASELS, THYAO
-
15:53OYYAT
Yüzde 6.50 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 616, 751 adet işlem
-
15:52CEMTS
Yüzde 6.16 oranında artışla 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 559, 211 adet işlem
-
15:49XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 10, 629.00 milyon TL de