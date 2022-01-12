***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2022 12:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 2.564,45 % 0,000878 % 0,002694 % 306,874988
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.296,8 % 0,021 % 0,01817 % 86,522234
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992977
BIST
14:132.071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 24,53
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
14:1313,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0369
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
14:1315,7420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0423
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
14:13808,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,69
|Açılış
|: 808,03
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler14:13
|ORCAY
|39,92
|14.244.482
|% 9,97
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|YKSLN
|6,14
|42.562.039
|% 9,84
|
|ESCAR
|36,06
|14.841.554
|% 7,19
|
|PARSN
|36,30
|55.440.456
|% 5,71
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|GEDZA
|20,04
|26.043.637
|% -5,02
|
|RAYSG
|12,56
|562.510
|% -4,34
|
|MIATK
|33,58
|16.948.039
|% -2,95
|
|SISE
|15,41
|2.349.321.556
|% 4,40
|
|THYAO
|27,20
|1.826.909.162
|% 1,12
|
|YKBNK
|3,82
|913.841.085
|% 1,87
|
|PETKM
|9,66
|710.548.202
|% 2,22
|
|KOZAL
|127,10
|399.440.254
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,82
|913.841.085
|% 1,87
|
|SISE
|15,41
|2.349.321.556
|% 4,40
|
|PETKM
|9,66
|710.548.202
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,39
|171.809.537
|% 0,84
|
|ODAS
|1,37
|94.764.549
|% 0,00
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8265
|13,8438
|% 0,27
|
|Euro
|15,7165
|15,7420
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,7855
|18,8797
|% 0,19
|
|Frank
|14,9124
|15,0023
|% 0,23
|
|Riyal
|3,6725
|3,6909
|% 0,21
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-5,21
|
|Altın Gr.
|809
|809
|0,52
|
|Cumhuriyet
|5.365
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.343
|5.478
|43,25
|
|Yarım
|2.582
|2.650
|20,92
|
|Çeyrek
|1.295
|1.325
|10,46
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,13
|0,02
|
|B. Petrol
|83,99
|83,99
|0,27
|