***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2022 14:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 40,24 % 0,00115 % 0,000268 % 23,339223
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993009
BIST
15:472.060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 14,41
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
15:4713,8076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
15:4715,7023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0026
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
15:47807,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,91
|Açılış
|: 807,81
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler15:45
|DOBUR
|118,80
|23.531.813
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|77.460.745
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|158.961.433
|% 9,88
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|KRSTL
|4,30
|58.725.219
|% -5,49
|
|GEDZA
|20,02
|29.941.669
|% -5,12
|
|CELHA
|8,47
|17.221.271
|% -4,29
|
|KRDMD
|12,76
|4.368.940.577
|% 0,95
|
|SISE
|15,38
|2.709.993.088
|% 4,20
|
|THYAO
|26,98
|2.239.252.859
|% 0,30
|
|EREGL
|31,76
|1.885.860.157
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,83
|1.135.790.601
|% 2,13
|
|KRDMD
|12,76
|4.368.940.577
|% 0,95
|
|YKBNK
|3,83
|1.135.790.601
|% 2,13
|
|SISE
|15,38
|2.709.993.088
|% 4,20
|
|EKGYO
|2,37
|225.430.814
|% 0,00
|
|PETKM
|9,61
|859.813.155
|% 1,69
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7866
|13,8256
|% 0,14
|
|Euro
|15,6897
|15,7152
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,7827
|18,8769
|% 0,17
|
|Frank
|14,9052
|14,9950
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6685
|3,6869
|% 0,10
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-4,07
|
|Altın Gr.
|808
|808
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|5.358
|5.439
|28,00
|
|Tam
|5.338
|5.471
|36,27
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|17,55
|
|Çeyrek
|1.294
|1.323
|8,78
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,01
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|0,17
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
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16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 2 artarak (% 0.76 ) 2, 295
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16:00XU100
Endeks 2, 060 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 25, 070.00 milyon TL de
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16:00YKSLN
Yüzde 9.84 oranında artışla 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 195, 880 adet işlem
-
15:59HURGZ
Yüzde 5.38 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 994, 331 adet işlem
-
15:57ESCAR
Yüzde 6.84 oranında artışla 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 492, 254 adet işlem