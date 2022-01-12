***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2022 14:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 10.346,87 % 0,000858 % 0,016964 % 1.977,79731
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.014,6 % 0,021 % 0,001663 % 7,920962
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993011
BIST
14:172.070
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 23,96
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
14:1713,8380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0311
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
14:1715,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0252
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
14:17808,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 808,80
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler14:17
|ORCAY
|39,92
|14.323.093
|% 9,97
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|157.348.383
|% 9,88
|
|YKSLN
|6,14
|42.750.807
|% 9,84
|
|KRSTL
|4,20
|55.398.731
|% -7,69
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|GEDZA
|20,10
|26.261.251
|% -4,74
|
|BURCE
|32,66
|1.728.936
|% -3,49
|
|KRDMD
|12,82
|3.836.672.419
|% 1,42
|
|SISE
|15,39
|2.357.685.297
|% 4,27
|
|THYAO
|27,22
|1.855.035.045
|% 1,19
|
|EREGL
|31,90
|1.568.568.923
|% 0,44
|
|YKBNK
|3,82
|914.668.592
|% 1,87
|
|KRDMD
|12,82
|3.836.672.419
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,82
|914.668.592
|% 1,87
|
|SISE
|15,39
|2.357.685.297
|% 4,27
|
|PETKM
|9,66
|711.810.130
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,39
|172.082.536
|% 0,84
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8146
|13,8380
|% 0,23
|
|Euro
|15,7058
|15,7249
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,8041
|18,8984
|% 0,29
|
|Frank
|14,9223
|15,0122
|% 0,30
|
|Riyal
|3,6750
|3,6934
|% 0,28
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-5,12
|
|Altın Gr.
|808
|808
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|5.368
|5.449
|38,00
|
|Tam
|5.342
|5.477
|42,22
|
|Yarım
|2.582
|2.649
|20,42
|
|Çeyrek
|1.295
|1.325
|10,21
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,10
|10,11
|0,00
|
|B. Petrol
|84,07
|84,07
|0,35
|
Seans Raporu
14:17
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-
14:32KORDS
Yüzde 5.94 oranında artışla 37.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 073, 988 adet işlem
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14:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 93 artarak (% 1.31 ) 2, 308
-
14:30PARSN
Yüzde 5.77 oranında artışla 36.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 518 adet işlem
-
14:29MSGYO
Yüzde 4.28 oranında artışla 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 954, 651 adet işlem
-
14:28MSGYO
Yüzde 4.28 oranında artışla 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 937, 077 adet işlem