***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2022 15:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 8.091.708,76 % 0,001014 % 0,115133 % 11.358,930602
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993026
BIST
16:592.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 21,53
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
16:5913,8025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0044
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
16:5915,7301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0304
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,5761
16:59807,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,15
|Açılış
|: 807,57
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler16:59
|DOBUR
|118,80
|23.871.224
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|88.572.541
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|LINK
|30,32
|29.370.438
|% 9,93
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|GEDZA
|19,57
|40.490.580
|% -7,25
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|KRSTL
|4,33
|67.623.932
|% -4,84
|
|CELHA
|8,48
|19.152.905
|% -4,18
|
|KRDMD
|12,95
|5.211.303.601
|% 2,45
|
|SISE
|15,40
|2.963.918.797
|% 4,34
|
|THYAO
|26,98
|2.428.107.086
|% 0,30
|
|EREGL
|31,82
|2.101.709.432
|% 0,19
|
|YKBNK
|3,85
|1.307.071.730
|% 2,67
|
|KRDMD
|12,95
|5.211.303.601
|% 2,45
|
|YKBNK
|3,85
|1.307.071.730
|% 2,67
|
|SISE
|15,40
|2.963.918.797
|% 4,34
|
|EKGYO
|2,39
|309.230.139
|% 0,84
|
|GARAN
|11,85
|1.238.989.051
|% 0,59
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7771
|13,8025
|% -0,03
|
|Euro
|15,7156
|15,7301
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,8003
|18,8946
|% 0,27
|
|Frank
|14,9387
|15,0287
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6624
|3,6807
|% -0,07
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-2,46
|
|Altın Gr.
|807
|808
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.339
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.581
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.323
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,17
|0,06
|
|B. Petrol
|84,43
|84,43
|0,71
|
Seans Raporu
16:59
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17:13EDATA
Yüzde 7.02 oranında artışla 19.20 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 808 adet işlem
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17:12KORDS
Yüzde 5.43 oranında artışla 36.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 524, 892 adet işlem
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17:11YKSLN
Yüzde 9.84 oranında artışla 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 222, 609 adet işlem
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17:10XU100
Endeks 2, 067 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 28, 991.00 milyon TL de
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17:10TRILC
Yüzde 6.73 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 431, 906 adet işlem